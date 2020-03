Koronawirus. Lubelski Uniwersytet Medyczny wstrzymuje rekrutacje na studia anglojęzyczne

Lubelski Uniwersytet Medyczny wstrzymuje rekrutacje na studia anglojęzyczne. - Nie dożywotnio, ale do odwołania - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik uczelni Włodzimierz Matysiak. Powód? Zagrożenie epidemiologiczne.



- Zawieszamy rekrutacje do odwołania. Sytuacja może się unormować. Może za miesiąc, dwa, trzy będzie wszystko w porządku - podkreślił Matysiak. Zaznaczył, że u studentów uczelni nie stwierdzono żadnych objawów, które wskazywałyby na to, że są zarażone.

Na kierunkach anglojęzycznych na UM w Lublinie studiuje 1200 osób. - Są one z różnych krajów. Nie mamy studentów z Chin kontynentalnych - dodał rzecznik uczelni. I zwrócił uwagę, że "studenci zagraniczni są wszędzie".

Apel do studentów i pracowników uczelni ws. zagrożenia koronawirusem

Uczelnia sprawę traktuje jako ważną. Już w komunikacie z 25 lutego rektor pisał o "sytuacji epidemiologicznej we Włoszech i krajach azjatyckich" związanej z koronawirusem.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Lublinie. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do komunikatów publikowanych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego" - zapewniał rektor.

"Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z krajów azjatyckich oraz Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, same czują się dobrze, czują się zdrowe) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych" - czytamy w komunikacie.

Rektor poprosił tych studentów, by kontaktowali się z prowadzącymi zajęcia. Ich zaś namawiał do "liberalnego i elastycznego podejścia do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka".