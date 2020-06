Koronawirus w Polsce. Zakażeni policjanci, zamknięty komisariat w Łodzi i ograniczenia w komendzie powiatowej w Zwoleniu

Koronawirus w Polsce. Zamknięty komisariat w Łodzi

W poniedziałek rano do Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dotarła informacja o zakażeniu pięciu policjantów prewencji z VI komisariatu policji przy ul. Wysokiej. W związku z tym komendant miejski podjął decyzje o zamknięciu jednostki. Policjanci zostali wysłani do domów, wszystkich czekają teraz testy na koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. Obowiązki policjantów ze Zwolenia przejęła jednostka w Radomiu

Trudna sytuacja panuje też w Zwoleniu, gdzie w bardzo ograniczonym zakresie działa miejscowa komenda powiatowa. W praktyce obowiązek pilnowania porządku w tym mieście przejęli policjanci z odległego o ponad 30 kilometrów Radomia. To właśnie tam trzeba się zgłaszać ze wszystkimi sprawami w nocy, w godzinach od 20 do 8 rano. W dzień, od 8 do 20 zgłoszenia można kierować do miejscowej komendy, ale policja apeluje, żeby robić to wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki.