Koronawirus. Prawie połowa zakażeń przebiega bezobjawowo. Ale nawet wtedy może dojść do chorobowych zmian w płucach

Koronawirus. Prawie połowa zakażeń nie daje żadnych objawów

Naukowcy z amerykańskiego The Scripps Research Institute zebrali dane z 16 różnych grup testowych z całego świata. Dotarli również do publicznie dostępnych danych dotyczących mieszkańców domów opieki, pasażerów statków wycieczkowych, więźniów oraz różnych innych grup.

- Tym, co łączyło wszystkie te grupy, był bardzo duży odsetek zakażonych osób, które nie mały żadnych objawów COVID-19 . Np. spośród ponad 3 tys. więźniów w czterech stanach, którzy mieli wynik pozytywny na obecność koronawirusa, aż 96 proc. nie miało żadnych objawów choroby. To astronomiczna liczba - ocenia jeden z badaczy Daniel Oran.

Na podstawie wszystkich zebranych danych naukowcy doszli do wniosku, że nawet w przypadku 45 proc. zakażeń, chorzy przechodzą to zupełnie bezobjawowo. Zdaniem badaczy może to być kluczowe odkrycie, jeśli chodzi o opanowanie epidemii.