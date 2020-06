Wyścig po szczepionkę na COVID-19. Rząd Niemiec inwestuje w CureVac

Państwo niemieckie będzie akcjonariuszem firmy biotechnologicznej z Tybingi CureVac - poinformowali w poniedziałek minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier, CureVac i Dievini - główny inwestor firmy. Dievini to spółka holdingowa założyciela SAP Dietmara Hoppa, do której należy 80 proc. udziałów w CureVac.

160 kandydatów na szczepionkę

97 procent do kosza

Podczas gdy koszty inwestycji w preparaty opracowane do innych celów są w miarę przejrzyste, fundusze przeznaczone na badania nowych preparatów lub szczepionek są znacznie wyższe. A ze względu na niepewność, co do sukcesu lub porażki, związane z wysokim ryzykiem. Również to mogło skłonić rząd w Berlinie do zapewnienia CureVac większej swobody finansowej. Podobne kroki podejmują także rządy innych krajów.