Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller: może się zdarzyć, że głosowanie 10 maja nie będzie możliwe

- Jak szybko to rozwiązanie wejdzie w życie, to też kwestia terminarza. Zależy też od tego, jak zachowa się Senat - dodał.

Mueller wyjaśnił, że projekt został konsultowany z prawnikami, ale nie odpowiedział wprost na pytanie, czy konsultowano go z Państwową Komisją Wyborczą . Dodał, że w zapisach projektu znajdują się zapisy dotyczące PKW.

Rzecznik rządu przywoływał przykład Bawarii, gdzie udało się przeprowadzić głosowanie korespondencyjne, choć tam głosowało ok. 1,8 mln osób. Zaznaczył, że trzeba stworzyć warunki techniczne i prawne do tego, aby głosowanie mogło odbyć się w wyznaczonym terminie.

- Ten projekt nie zakłada, że wybory odbędą się 10 maja. Przecież może się zdarzyć, że nie będzie to możliwe - mówił polityk PiS.

- Zapisy pozwalają przeprowadzić głosowanie także w innym terminie - stwierdził. Zapewniał, że administracja jest gotowa dostarczyć Polakom zestawy do głosowania. - Były rozmowy z wicepremierem Jarosławem Gowinem, ale nie wiem, jaki on ma stosunek do tego projektu - mówił Piotr Mueller w "Faktach po Faktach" TVN24, pytany o poparcie dla projektu ws. głosowania korespondencyjnego w całej Zjednoczonej Prawicy.