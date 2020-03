Koronawirus w Polsce. Elżbieta Witek wygłosiła orędzie. Zwróciła się do Tomasza Grodzkiego

Witek podkreśliła, że "w kwestii wyborów prezydenckich pojawiają się głosy wprowadzenia stanu nadzwyczajnego". - Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, by przełożyć wybory jest złamaniem Konstytucji - dodała.

- Chciałabym również zaapelować do Marszałka Senatu, aby izba wyższa również poważnie i odpowiedzialnie podeszła do tego zadania. Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni, aby Prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one działać - powiedziała Witek.