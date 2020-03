Koronawirus w Polsce i nowe obostrzenia dla Polaków. Opozycja: tekturowy stan wyjątkowy wbrew Konstytucji

Wyłączenie działalności punktów usługowych, godziny tylko dla seniorów, limity klientów w sklepie – to tylko niektóre obostrzenia, które ogłosił we wtorek rząd.

– Obecnie mamy dwa scenariusze. Albo sytuacja będzie dramatycznie gorsza, albo będzie zła, ale możliwa do zarządzenia poprzez szereg reguł, procedur oraz kwarantanny. Te środki mają nas doprowadzić do ograniczenia zasięgu pandemii – tłumaczył premier Mateusz Morawiecki na konferencji w KPRM. – Być może teraz jest ten najtrudniejszy moment w pandemii: liczby będą rosnąć – dodał szef rządu.

Władza radykalnie ogranicza prawa obywatelskie – co w obliczu pandemii jest absolutnie zrozumiałe – wciąż jednak robi to bez formalnego wprowadzenia jednego z kilku rodzajów stanów nadzwyczajnych: stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

– Dlatego, że to nie jest po prostu zgodne z Konstytucją. Polscy przedsiębiorcy nie mogą dziś korzystać z klauzul, ubezpieczeń, renegocjacji umów. Tylko dlatego, że nie jest ogłoszony stan klęski żywiołowej. Całe państwo jest dziś zakładnikiem jednego człowieka, Jarosława Kaczyńskiego, który prze do wyborów prezydenckich 10 maja – mówi poseł Cezary Tomczyk, były rzecznik rządu PO-PSL.

– Nie ma przesłanek, żeby wprowadzać któryś ze stanów nadzwyczajnych. To nie jest sytuacja, która wymagałaby nadzwyczajnych działań. W tej chwili nie ma podstaw ani planów, by przekładać wybory prezydenckie – ucina szef Komitetu Wykonawczego PiS i członek sztab wyborczego Andrzeja Dudy Krzysztof Sobolewski.

Koronawirus w Polsce. Wojsko i policja zorganizują wybory?

– Jeśli to prawda, to można powiedzieć: "W dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego". Program "Jaruzelski Plus" – komentuje Cezary Tomczyk.

Wątpliwości co do umocowania prawnego mają także konstytucjonaliści i eksperci. Jak mówi były szef PKW Wojciech Hermeliński, "wprowadzone przez PiS zmiany to podstawa do podważenia wyników wyborów". – Zamiast wprowadzania któregoś ze stanów nadzwyczajnych na tę okoliczność przeznaczonych rząd przedstawia kolejne rozwiązanie, kolejne protezy, które mają okrężną drogą, z naruszeniem konstytucji, doprowadzić do głosowania – stwierdza Hermeliński.