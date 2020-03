Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki ujawnił nowe obostrzenia

- Obecnie mamy dwa scenariusze. Albo sytuacja będzie dramatycznie gorsza, albo będzie zła, ale możliwa do zarządzenia poprzez szereg reguł, procedur oraz kwarantanny. Te środki mają nas doprowadzić do ograniczenia zasięgu pandemii - tłumaczył premier na konferencji. - Być może teraz jest ten najtrudniejszy moment w pandemii: liczby będą rosnąć - dodał Matusz Morawiecki

Dodatkowo do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego "będą mogły wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3". To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.