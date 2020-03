Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki wprowadza kolejne ograniczenia

- Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się - podał premier. Ograniczenia mają również dotyczyć transportu zbiorowego, aby tylko co drugie miejsce było zajęte. Z kolei zgromadzenia mają dotyczyć dwóch osób, wyjątek stanowi rodzina. Z kolei w uroczystościach, obrzędach religijnych może uczestniczyć do 5 osób.

- Jeśli nie ograniczymy tych kontaktów do minimum, nie uratujemy ludzkich żyć - dodał Łukasz Szumowski. - Ograniczamy wychodzenie z domu do wyjść do pracy, sklepu czy wyjść w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb.

Bądźmy rozsądni i uratujmy swoje zdrowie i życie. Ograniczmy nasze wyjścia do minimum. Bardzo proszę zostańmy w domu - podkreślił.