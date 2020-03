Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki ogłasza stan epidemii. Szkoły zamknięte do Wielkanocy

Szef polskiego rządu dodał również, że szkoły zostaną zamknięte do Wielkanocy. - Dziękuję nauczycielom, dzieciom, rodzicom, młodzieży, którzy uczestniczycie w zdalnych lekcjach. Dzisiaj to ponad 90 procent. To bardzo ważne, żeby tego czasu nie zmarnować. To nie czas dodatkowych wakacji tylko wyciszenia narodowego - zaznaczył Morawiecki.

Koronawirus w Polsce. Nowe informacje

Głos zabrał również szef Ministerstwa Zdrowia, Łukasz Szumowski. - W ciągu kilkunastu dni to może być 10 tysięcy chorych. Przygotowujemy się na to, co nas czeka w najbliższym tygodniu, dwóch. Mówienie o tym, kiedy to się skończy to gdybanie - podkreślił Szumowski.