Koronawirus w Polsce. Donald Tusk o wyborach w maju: tylko wariat albo zbrodniarz mógłby to proponować

Pojawiło się również pytanie o wybory prezydenckie 2020. Według Donalda Tuska nie odbędą się one w maju. Wskazuje m.in. na to, że "naraziłoby to na ryzyko utraty zdrowia i życia tysiące ludzi". - To, że wybory w tej chwili są niedopuszczalne, wie także PiS. Tylko z bliżej nieznanego powodu odgrywa spektakl - podkreśla polityk.