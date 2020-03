Koronawirus w Polsce. Sejm i Senat na PGE Narodowym? Pomysł wiceministra rządu Zjednoczonej Prawicy

Z wnioskiem w tej sprawie – wspartym przez innych parlamentarzystów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro – poseł SP i klubu PiS zwróci się wkrótce do marszałek Sejmu Elżbiety Witek – dowiaduje się Wirtualna Polska.

Koronawirus w Polsce. Sytuacja bez precedensu

Janusz Kowalski w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że tak duża przestrzeń – przy dobrej organizacji – zapewniłaby w obliczu pandemii bezpieczeństwo zarówno parlamentarzystom, jak i pracownikom administracji, ochronie, urzędnikom czy dziennikarzom. A o to bezpieczeństwo boją się nie tylko wyżej wymienieni, ale także ich rodziny.

Gdyby Prezydium Sejmu – z marszałek Elżbietą Witek na czele – przychyliło się do pomysłu członka rządu Zjednoczonej Prawicy, mielibyśmy do czynienia z sytuacją bezprecedensową w skali światowej w czasach pandemii koronawirusa.

Koronawirus w Polsce. "Stadion miejscem najbezpieczniejszym". Zdecyduje Prezydium Sejmu

– Ze względu na pandemię koronawirusa, uzasadnionym wydaje się być rozważenie możliwości organizacji najbliższego posiedzenia Sejmu RP i w razie potrzeby także kolejnych, na PGE Narodowym w Warszawie. Obiekt ten w moim przekonaniu – w przeciwieństwie do budynków przy ulicy Wiejskiej w obecnej, wyjątkowej sytuacji – stwarza możliwości bezpiecznej dla zdrowia organizacji posiedzeń z udziałem posłów, senatorów, członków rządu, pracowników Kancelarii Sejmu i Senatu, dziennikarzy oraz wszystkich zaproszonych gości – przekonuje wiceminister aktywów państwowych i polityk Solidarnej Polski.

Politycy, pracownicy Kancelarii oraz przedstawiciele redakcji mieliby do dyspozycji bardzo dużą liczbę wejść i pomieszczeń, w których mogliby pracować. Do dyspozycji byłyby także loże na stadionie dla zaproszonych gości.

Wiceminister Janusz Kowalski – prawnik z wykształcenia – przytacza dodatkowe argumenty: "Art. 109 ust. 1 Konstytucji RP przesądza, że Sejm RP i Senat RP obradują na posiedzeniach. Przyjęło się, że posiedzenia obu izb parlamentarnych odbywają się w stolicy państwa – w Warszawie. Mieliśmy jednak do czynienia w zupełnie nieodległej historii z obradami organizowanymi w innych miastach. W 2000 r. Sejm RP obradował w Gnieźnie, a w 2016 r. Zgromadzenie Narodowe zwołane zostało do Poznania. Oznacza to, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość przeniesienia obrad Sejmu RP lub Senatu RP w inne miejsce".