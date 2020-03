Koronawirus w resorcie sprawiedliwości. Doradcy Zbigniewa Ziobry zakażeni, minister zdrowy

- Minister Michał Woś był częstym gościem gabinetu. Najprawdopodobniej podczas jednej jego wizyt doszło do zarażenia wirusem pracowników gabinetu politycznego. Kiedy tylko pojawiły się objawy przeziębienia, zostali odesłani natychmiast do domu. Początkowo mieli objawy wskazujące na grypę. W międzyczasie okazało się, że minister Michał Woś ma koronawirusa. Po badaniach, zakażenie potwierdziło się również u pracowników gabinetu politycznego - mówi Wirtualnej Polsce Agnieszka Borowska, rzecznik resortu.

- Gdyby nie szybka reakcja ministra i odesłanie doradców do domu, zapewne mielibyśmy koronawirusa wśród kierownictwa resortu. Jak wynika z przeprowadzonych badań - zarówno minister Zbigniew Ziobro, a także wiceministrowie są zdrowi. Minister Ziobro od razu poddał się zaleceniom Sanepidu i został w domu. Podczas kilkudniowego pobytu ograniczył kontakty z innymi osobami do minimum i przeszedł badania. Wynik testu jest negatywny, minister nie jest zarażony. Co prawda nie było go na posiedzeniu Rady Gabinetowej w środę, a także na naradzie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, ale w czwartek po południu będzie w pracy - informuje WP rzecznik resortu sprawiedliwości.