Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki: ustawa "Tarcza Antykryzysowa" gotowa do piątku

- "Tarcza Antykryzysowa" to największy kompleksowy program, jeden z pierwszych na świecie, który został przedstawiony. Program ten ma działać osłonowo, ma być wsparciem dla ludzi, którzy czują się niepewnie - zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, że w środę podczas Rady Gabinetowej ujawniono plan, który ma pomóc gospodarce podczas pandemii koronawirusa .

- Ustawa będzie gotowa do piątku, zaprezentujemy ją w odpowiednim trybie parlamentowi. Jest duża szansa, że w przyszłym tygodniu będzie przegłosowana. Liczę, że opozycja również ją poprze - mówił premier. - Bardzo wiele przedsiębiorstw będzie miało problemy z płynnością. W takiej sytuacji najważniejsze są gwarancje, dopłaty, ulgi podatkowe i wakacje kredytowe. Pracujemy też nad rozwiązaniem kłopotów z regulowaniem rachunków za prąd czy gaz - analizował Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z TVP Info premier uspokajał Polaków. - Do dzisiejszego wieczora wykonaliśmy ponad 10 tys. testów. Potwierdzonych przypadków mamy 287 - to informacja sprzed godziny. Francja 15 marca przeprowadziła ok. 15 tys testów, a osób zakażonych było wtedy 2 tys. Popatrzmy na tę proporcję i nie siejmy fake-newsów - wyjaśniał Mateusz Morawiecki.