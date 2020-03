WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Przejdź na Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze koronawirus + 1 mateusz morawiecki oprac. Bartosz Kołodziejczyk 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "Wprowadzamy stan zagrożenia epidemicznego" - Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego - przekazał premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, zamknięte zostaną też polskie granice. Ograniczeniu ulegną także zgromadzenia publiczne. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. (PAP, Fot: Paweł Supernak) W piątek wieczorem w KPRM odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusz Morawieckiego oraz ministrów: Łukasza Szumowskiego i Mariusza Kamińskiego. Spotkanie dotyczyło koronawirusa w Polsce. Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "Wprowadzamy stan zagrożenia epidemicznego" Premier Mateusz Morawiecki podziękował służbom za ich działania, wspomniał też, że najważniejsza jest odpowiedzialność. - Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego - podkreślił Morawiecki. Jak dodał, rząd zdecydował się na przywrócenie granic. - Nasi rodacy po przywróceniu granic będą kierowani na 14 dniową kwarantannę. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na wpuszczanie osób z innych państw - zaznaczył Morawiecki na konferencji. Zobacz wideo: Koronawirus w Polsce. Zasiłki także na dzieci po 8 roku życia - Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów. Nie ma innej możliwości. Polska jest jednym z głównych eksporterów żywności - powiedział stanowczo. Premier przekazał też, że od niedzieli wstrzymane zostaną transporty: lotnicze, autobusowe, kolejowe i samochodowe. Blokada wejdzie w życie w nocy z sobotę na niedzielę. - Zamykamy drzwi przed pandemią - stwierdził Morawiecki. Jednocześnie prezes rady ministrów podkreślił, że transport wewnątrz granic zostanie bez zmian. - To nie jest decyzja ani spontaniczna, ani emocjonalna - podkreślił. Jednocześnie działanie banków i sklepów nie zostanie zmienione. Ograniczeniu będą podlegały za to galerie handlowe. Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki: "Zawieszone zgromadzenia powyżej 50 osób" Ograniczeniu będą też podlegały zgromadzenia publiczne. Jak podkreślił Mateusz Morawicki, od teraz będzie można spotykać się w grupach nie większych niż 50 osób. - Te restrykcje dotyczą wszystkich instytucji. Chodzi o uroczystości religijne, państwowe - mówił i dodał, że rząd chce zachować maksimum prewencji. - Niestety spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu osób, które zostaną zarażone koronawirusem. Musimy zachować maksymalne środki do leczenia, dlatego chcemy zablokować dopływ nowych osób z zagranicy. Wchodzimy w nowy etap walki z COVID-19 - zaznaczył Morawiecki. Jednocześnie premier zapowiedział walkę z fake newsami. - Bardzo proszę o ostrożność. Jeden komunikat może doprowadzić do tragedii innych ludzi. Opublikowanie jednego niewinnego zdjęcia może doprowadzić do sytuacji, której nie będzie można zatrzymać - powiedział Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył premier, w Polsce nie ma problemu z dostępem do środków ochrony dla obywateli. Morawiecki wymienił tu produkcję żelu do dezynfekcji, a także specjalnych kombinezonów i maseczek. - Przesuwamy terminy składania decyzji administracyjnych. Apeluję do wszystkich pracodawców, aby tam gdzie to możliwe, pozwolić im na pracę zdalną. To najlepsze lekarstwo na koronawirus - powiedział Morawiecki i dodał, że takie działania opierają się na doświadczeniu innych państw. Morawiecki zaapelował też do dzieci i młodzieży. - Proszę, w tych dniach zostańcie w domu. Dzieci należą do tej grupy, która roznosi koronawirusa. Ci, którzy pójdą do dziadków, do sklepu, na domówkę, przyczyniają się do szerzenia pandemii - zwrócił uwagę premier. Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: "Nie ma czasu na półśrodki" Głos zabrał także Łukasz Szumowski, minister zdrowia. - To jest ostatni moment na zdecydowane działania. Nie ma czasu na półśrodki. W Hiszpanii mamy 4000 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem - podkreślił. - Od jutra wprowadzamy stan zagrożenia epidemicznego. Zawieszone zostaną zgromadzenia powyżej 50 osób. Dotyczy to także miejsc kultu religijnego. Zamknięte zostaną kluby i kasyna. To nie czas na zabawę. To cas na wspólne i racjonalne działania - zaznaczył Szumowski. Jak stwierdził, Polska nadal ma szansę. Kluczem do sukcesu jest zachowanie spokoju. - Chciałbym podziękować osobom, które włączyły się w akcję #ZostajęWDomu - przekazał minister zdrowia. Dodał też, że stan zagrożenia epidemicznego jest wprowadzany z "troski o dobro Polaków". - Wirus jest naprawdę groźny. To nie jest coś, co przyjdzie i minie. Zostańcie w domu, to jest czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa - podkreślił Szumowski. Koronawirus w Polsce. Mariusz Kamiński o zamknięciu granic Na konferencji pojawił się także Mariusz Kamiński, szef MSWiA. - Dziś zostaną wydane dwa rozporządzenia. Jedno ws. przywrócenia kontroli na całym terenie naszego państwa a drugie będzie dotyczyło przekraczania granicy przez obywateli innych państw - przekazał. - Jeżeli nie jesteś obywatelem naszego kraju, to nie jest to czas na wycieczki. Od tej żelaznej reguły będą wyjątki. Jeżeli poza krajem są nasi obywatele i będą chcieli wrócić, mogą to zrobić, ale będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę - zaznaczył Kamiński. Jak dodał, zostanie wydana lista z przejściami granicznymi, przez które będzie można się przemieszczać. - Reszta przejść zostanie zamknięta - zaznaczył. Po wystąpieniu premiera i ministrów: zdrowia i spraw wewnętrznych i administracji przyszedł czas na pytania. Jedno z nich dotyczyło żeli antybakteryjnych. Jak przekazał Mateusz Morawiecki, żele te zostaną dostarczone do wszystkich instytucji użytku publicznego. Zaznaczył też, że jest to jednak jeden z towarów, które trzeba wyprodukować. Taka sytuacja jest podyktowana wstrzymaniem eksportu przez inne państwa, od których były one skupowane. Dziennikarze pytali też o kwarantannę. Jak przekazał Mariusz Kamiński, w Polsce panuje "wysoka dyscyplina". Dotyczy to osób poddanych kwarantannie domowej, których obecność w domu sprawdza wyrywkowo polska policja. - Nasze rodzime linie LOT nie będą wylatywały poza granice kraju. Pozostaje transport kołowy, którym będą mogli wrócić nasi obywatele,ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę - wtrącił Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Pojawiło się także pytanie o kierowców, którzy będą przekraczali granice Polski z towarem. Tu odpowiedział Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że transport towarowy nie będzie objęty ograniczeniami. - Transport kołowy "tak", pociągi między krajowe "nie" ale transport kolejowy międzykrajowy również "tak" - podkreślił. Na granicy oprócz normalnej kontroli będzie także prowadzona kontrola sanitarna. - Będą podlegali jej wszyscy, chodzi m.in. o mierzenie temperatury. Jeżeli ta przekroczy normy, to dana osoba nie zostanie wpuszczona do kraju, tylko zostanie ona przekazana służbom sanitarnym. Pamiętajmy, że tylko przez niektóre przejścia będzie można dostać się do Polski. To też element kontroli - tłumaczył Mariusz Kamiński, który podziękował również funkcjonariuszom za pełnioną służbę i mobilizację. Pojawiło się także pytanie o szpitale zakaźne i miejsca w nich dla osób zarażonych koronawirusem. - W każdym województwie będzie przynajmniej jeden szpital. Może on dysponować nawet 1000 łóżek. - W każdym województwie będzie przynajmniej jeden szpital. Może on dysponować nawet 1000 łóżek. Zgodnie z wytycznymi 10 proc. tych łóżek będzie łóżkami z respiratorami - powiedział minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Minister zdrowia podkreślił, że sieć jest przygotowywana a od poniedziałku będzie w pełnej gotowości. Zaznaczył też, że w przyszłym tygodniu spodziewają się większej ilości osób zarażonych koronawirusem.