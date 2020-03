Koronawirus w Polsce. Cztery nowe przypadki zarażenia

Koronawirus w Polsce. Cztery nowe przypadki

Oznacza to, że do tej pory zarażenie koronawirusem stwierdzono u 68 osób. Przypomnijmy, że w czwartek zmarła 57-letnia pacjentka z Poznania. Kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim. Jak informował minister zdrowia, wymagała ona podawania leków, które znacząco obniżyły jej odporność.