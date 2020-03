Koronawirus na Śląsku. Lekarz ze szpitala uniwersyteckiego w Katowicach zarażony

Koronawirus na Śląsku. Jeden z zarażonych to lekarz

Jak podaje telewizjarepublika.pl, zarażony to lekarz pracujący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego przynależącym do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Mężczyzna to osoba w sile wieku. Trafił do szpitala w Zawierciu.