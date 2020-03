Pierwszy zgon z powodu koronawirusa w Polsce. Reporter WP przed szpitalem w Poznaniu

jesteśmy przed oddziałem zakaźnym Szpitala Miejskiego w Poznaniu gdzie doszło dziś do pierwszego w Polsce przypadku śmiertelnego zakażenia Korona wirusem w tej chwili na terenie szpitala podjęto dodatkowe środki dosłownie chwilę temu strażacy ustawili na terenie szpitala dodatkowe namioty które mają służyć takiej wstępnej ocenie pacjentów którzy Zgłaszają się do szpitala z podejrzeniem koronawirus m w tych namiotach pacjenci będą częściowo badanie lekarze będą zbierali wywiad i decydowali o tym Czy pacjenci nadajesz do hospitalizacji szpitala cały czas pracują służby cały czas pracują strażacy w specjalnych kombinezonach ochronnych i oczekuję na pacjentów którzy mogą podejrzewać u siebie zakażenie Korona wirusem przypominam szpitalu w Poznaniu doszło do w Polsce śmiertelnego w przypadku zakażenia 57 letnia kobieta która została przewieziona do szpitala w niedzielę zmarła w czwartek około południa kobieta przywieziono w niedzielę nie wyda wydechową już wtedy jej stan lekarze określają jako ciężki a nawet może bardzo ciężki na oddziale zakaźnym przebywa w tej chwili łącznie przebywają 4 osoby u których zakażenie Korona wirusem dwie z nich to bliska rodzina kobiety która Dziś zmarła jest to mąż i córka dwie pozostałe osoby bliskiej rodziny są poddane kwarantannie na razie nie ma u nich potwierdzonego zakażenia dziś w szpitalu w Poznaniu zdiagnozowano 3 osoby która które są Zakażone łącznie z zakażona wirusem są natomiast na obserwacji hospitalizowane w całym województwie wielkopolskim jest 28 osób cały czas trwają badania cały czas pacjenci oczekują wyniki o pacjencie faktura Dziś zmarła wiemy że była to osoba przewlekle chora lekarze nie zdradzają Jaką chorobę dokładnie chodzi natomiast wiadomo że przyjmowała na leki leki które obniżają odporność stąd tak ostry Przebieg tej choroby w całej Polsce Jak podaje Ministerstwo Zdrowia doszło w sumie do 51 przypadków koronawirus m