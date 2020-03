Koronawirus w Polsce. Czy ogłoszenie stanu epidemii będzie konieczne? To możliwy scenariusz

– Do końca przyszłego tygodnia mogą być już tysiące zarażonych. Pod koniec tego tygodnia i na początku przyszłego trzeba będzie decyzję [ws. społecznej kwarantanny] podjąć. Niewykluczone, że społeczna kwarantanna zostanie przedłużona. Jeżeli zwiększa się liczba chorych, to trzeba reagować zaostrzając środki – przyznał w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z Radiem ZET.

Koronawirus w Polsce. Państwo w stanie gotowości

Zakaz wjazdu dla cudzoziemców, wstrzymanie zagranicznych połączeń lotniczych i kolejowych, 14-dniowa kwarantanna dla Polaków wracających z zagranicy, ograniczenie zgromadzeń powyżej 50 osób, zamknięcie galerii handlowych, restauracji, kin, kawiarni i innych miejsc rozrywki – to tylko niektóre ze zmian, jakie wymusił stan zagrożenia epidemicznego. Rządzący wprowadzili go w piątek 13 marca – w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W gronie ekspertów trwają jednak intensywne rozmowy o tym, czy władza nie powinna pójść krok dalej – i ogłosić w Polsce już nie stan zagrożenia epidemicznego, ale stan epidemii. Wiążą się z tym większe środki zapobiegawcze, ale już nie konieczność – przynajmniej formalnie – przełożenia wyborów prezydenckich. Te mogłyby być przeniesione z maja na jesień, jeśli rządzący wprowadziliby stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. Na to się póki co nie zanosi , choć wprowadzenie stanu epidemii uprawdopodabniałoby ten scenariusz.

Koronawirus w Polsce. Stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii

Minister Szumowski przekonuje w mediach, że "to ostatni moment na zdecydowane działania, nie ma czasu na półśrodki". Jak podkreśla, "czasem lek jest gorzki, a operacja uciążliwa i bolesna, ale prowadzi do poprawy zdrowia". – Dlatego teraz od tego, jak się zachowamy w tym trudnym momencie, zależy los nas wszystkich i naszych najbliższych – powtarza szef resortu zdrowia. I nie ukrywa: – To czas na kwarantannę dla całego społeczeństwa.