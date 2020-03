Koronawirus w Polsce. Sejm obradował ws. "Tarczy Antykryzysowej"

Koronawirus w Polsce wywołał stan epidemii w kraju. Sejm po raz kolejny zebrał się, by pracować nad wprowadzeniem "Tarczy Antykryzysowej". Wcześniej Senat wprowadził do pakietu ustaw własne poprawki. W większości zostały one odrzucone.

Relację na żywo możecie zobaczyć tutaj.

Przypomnijmy: posłowie zajmowali się "Tarczą Antykryzysową", która ma zniwelować skutki koronawirusa w Polsce. W poniedziałek Senat zgłosił około 80 poprawek. Jedna z nich z nich zakłada m.in. zawieszenie poboru podatków dla przedsiębiorców na czas trwania pandemii w Polsce.

Poseł Borys Budka złożył wniosek o głosowanie nad każdą poprawką Senatu odrębnie. - To niedopuszczalne by z tej mównicy nie zabrać głosu i nie powiedzieć dlaczego nie chcecie dodatkowych środków z Unii - mówił polityk. - To jest to miejsce, w którym premier Morawiecki powinien powiedzieć Polakom: oszukaliśmy was - dodał Budka.

Koronawirus w Polsce. Obrady w Sejmie: co przyjęto, co odrzucono? Ostatecznie poprawki zgrupowano w sześć blokach głosowań. W jednym z nich posłowie większością głosów odrzucili poprawki Senatu skreślające zmiany w Kodeksie Wyborczym i w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Tym samym przegłosowano możliwość głosowania korespondencyjnego osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim. Z kolei premier będzie mógł dowolnie wymieniać członków RDS.

Odrzucono również poprawkę wprowadzającą cotygodniowe obowiązkowe badania na obecność koronawirusa dla personelu medycznego i pracowników placówek handlowych. Do kosza trafiła także propozycja, by z zasiłku opiekuńczego korzystali nie tylko rodzice dzieci do lat 8, ale do lat 12.

Z kolei Sejm przyjął rozwiązania forsowane przez rząd. Chodzi m.in. o zwolnienie mikroform z płacenia ZUS-u przez 3 miesiące czy dopłaty do pensji.

Koronawirus w Polsce. "Tarcza Antykryzysowa" czeka na podpis prezydenta Andrzeja Dudy Przed ostatnim głosowaniem Budka oświadczył że "demokracja umiera w ciszy". - Tutaj powinien stać premier i odpowiadać na nasze pytania. Wnoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów - apelował z mównicy przewodniczący PO.

- Musimy się uciekać do takich forteli, ponieważ nie ma rozmowy, dyskusji na ważne tematy. Nie róbmy z Sejmu zabawki dla parlamentarzystów, którzy nie chcą, by debatować. To jest początek tej epidemii - dodał poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Po głosowaniach marszałek Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach Sejmu do piątku. Tymczasem "Tarcza Antykryzysowa" trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Sławomir Nitras niewpuszczony na salę plenarną w Sejmie Jak informował na początku posiedzenia Bartłomiej Sienkiewicz z KO, poseł Sławomir Nitras nie został wpuszczony na salę.

"To prawda. Nie zostałem dopuszczony przez ⁦Elżbietę Witek do obrad mimo, że zgodnie ze zmienionym regulaminem delegowały mnie posłanki i posłowie klubu KO. Podobnie potraktowano 100 senatorów, którzy przygotowali dobre rozwiązania na czas epidemii. Do kosza bez rozpatrzenia" - napisał po głosowaniach Sławomir Nitras.

Koronawirus w Polsce. Środki ostrożności w Sejmie W nocy z poniedziałku na wtorek doszło do dezynfekcji budynku polskiego parlamentu, by posłowie mogli bezpiecznie obradować. Jak informował szef CIS Andrzej Grzegrzółka, przyjęto jeszcze bardziej nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

"W Sali Plenarnej ustalono obecność 12 posłów - reprezentantów wszystkich klubów i kół (plus Marszałek Sejmu i Wicemarszałkowie). Pozostali parlamentarzyści pracują w innych salach oraz spoza Sejmu" - czytamy w sieci.