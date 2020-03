Koronawirus w Polsce. Co wolno, a czego nie? Rząd wprowadza kolejne ograniczenia

Nowe rozporządzenie odczuje każdy z nas. To tymczasowy koniec spotkań ze znajomymi na bulwarach, wyjść z dziećmi na place zabaw i grilli w parkach. Czego nie wolno?

Zakaz wychodzenia z domu

Hasło "zostań w domu" stanie się nie zaleceniem, ale obowiązkiem. Premier poinformował, że zacznie obowiązywać zakaz wychodzenia z domu , poza naprawdę pilnymi sprawami. Wśród tych jest dokonanie niezbędnych zakupów, wyjście do pracy, jeśli pracodawca nie może zapewnić pracy zdalnej, albo do lekarza.

Policja ma pilnować przestrzegania tych zasad i oceniać, czy ktoś idzie tylko na spacer, czy jest to niezbędne wyjście. Złamanie przepisów karane będzie mandatami.

Zakaz zgromadzeń

- Jeśli nie ograniczymy naszych kontaktów do minimum, to nie ograniczymy liczby chorych, nie uratujemy większej liczby ludzkich żyć. Wiem że jest trudno, ale proszę o jeszcze większe ograniczenia - podkreślił Łukasz Szumowski.

Po ulicach obok siebie będą mogły poruszać się najwyżej dwie osoby - to obostrzenie nie dotyczy jednak rodzin. Zaś we mszach świętych i pogrzebach uczestniczyć będzie mogło maksymalnie pięć osób. W tę liczbę nie wliczają się osoby, które obsługują ceremonię, czyli na przykład pracownicy zakładów pogrzebowych.

Nie można zatem iść do lasu, spotkać się tam ze znajomymi na grillu. Czyli tak, jak to miało miejcie w ostatnich dniach , gdy lasy, parki i bulwary pełne były spacerowiczów, którzy gromadzili się w grupach.

Za załamanie tych przepisów grozić będzie nawet 5 tys. zł. kary. Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należ w nich jednak stosować zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników i środków do dezynfekcji.