Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Minister Łukasz Szumowski pod presją PiS i opozycji

– Raczej chłodno – tak polityk partii rządzącej odpowiada na pytanie o to, jak pierwszą oficjalną rekomendację szefa resortu zdrowia ws. wyborów prezydenckich odebrał prezes PiS.

To burzy kreowany od kilku dni przekaz opozycji o tym, że Łukasz Szumowski rzekomo miał dać zielone światło dla wyborów korespondencyjnych, które PiS chce zorganizować za kilka tygodni.

Stwierdzenie to idzie w parze z propozycją Jarosława Gowina, by zmienić Konstytucję tak, aby przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy o dwa lata (bez możliwości reelekcji) i zorganizować wybory w bezpieczniejszym, 2022 roku. Szumowski na briefingu dodał, że jeśli nie będzie zgody całej klasy politycznej na tę zmianę, pozostaje głosowanie korespondencyjne – bo tradycyjne, w lokalach wyborczych, jest wykluczone.

Szumowski zastrzegł jednocześnie, że o bezpieczeństwie szczegółowych procedur w wyborach będzie się mógł wypowiedzieć dopiero wtedy, gdy pozna ostateczny kształt przepisów i rozporządzeń. A ustawa w tej sprawie zostanie ponownie uchwalona dopiero na początku maja – gdy wróci z Senatu do Sejmu. Ba, Szumowski stwierdził, iż nie może ocenić strony prawnej przygotowywanych przez PiS wyborów pocztowych, bo nie jest specjalistą. Już tym – jak słyszymy – miał rozczarować Jarosława Kaczyńskiego, który oczekiwał od ministra twardego poparcia dla swojej koncepcji.

Ale opozycja odczytała to tak: Szumowski uległ Kaczyńskiemu i zgodził się na realizowany przez niego "diabelski" scenariusz organizacji wyborów za niespełna miesiąc. – Okazał się partyjnym poddanym prezesa, a nie odpowiedzialnym profesorem medycyny – komentowali politycy opozycji.

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Szumowski pod ostrzałem

– Szkoda, że marnuje swój potencjał zaufania, jakim cieszył się do tej pory. Hipokryzja w jego przypadku wygrała z Hipokratesem – powiedział Wirtualnej Polsce poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

To była jedna z łagodniejszych opinii na temat ministra zdrowia w ostatnich dniach. Przykłady?

Izabela Leszczyna, PO: – W swoim zachowaniu jest bardziej jak Piłat. Co prawda umył swoje ręce, ale Jezusa na śmierć skazał.

Jak dodał, piątkowa rekomendacja Szumowskiego to była "polityczna wrzutka, a nie rekomendacja lekarza". – Minister Szumowski jest kolejnym ministrem, który nie zajmuje się walką z koronawirusem, tylko wyborami – powiedział polityk Platformy. – Można powiedzieć, że Szumowski zastąpił własną etykę zawodową i sumienie rozkazami Jarosława Kaczyńskiego. Zajmuje się interesem Nowogrodzkiej, niczym więcej – usłyszeliśmy.

Kolejni politycy dodawali: – Dzisiaj wszyscy powinniśmy wiedzieć, że żaden polski obywatel nie może stanąć przed dylematem: zdrowie i życie czy prawo do głosowania. Żaden polski obywatel nie może stanąć przed dylematem, który stawia przed nim władza z ministrem Szumowskim na czele.

Politycy PO zapowiedzieli nawet wniosek do prokuratury dotyczący oświadczenia ministra zdrowia (więcej TUTAJ ). Stwierdzili, iż prof. Szumowski może narażać zdrowie polskich obywateli i zagrozili mu... więzieniem. – Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując szerzenie się choroby zakaźnej, a następstwem tego jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do 12 lat – wskazał w rozmowie z "SE" Robert Kropiwnicki z PO.

Politycy PiS stanęli murem za Szumowskim. Twierdzili: to nagonka. "Wystarczyło, że wydał rekomendację niewygodną dla obozu III RP, a z miejsca stał się w oczach ich mediów potworem. Gdyby wydał inną – byłby bohaterem. To pokazuje, jak bardzo znaczonymi kartami odbywa się ta gra” – pisał o ministrze zdrowia bliski poglądom PiS publicysta Michał Karnowski.

Rozdarcie ministra zdrowia

Jak słychać z otoczenia Szumowskiego, gdyby zależało to wyłącznie od niego, to wybory odbyłyby się jak najpóźniej. Problem w tym, że nie on w tej sprawie ma dziś zdanie rozstrzygające. Jeszcze nie.