Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Nie ustaje krytyka ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

– Panie redaktorze, w swojej wypowiedzi porównał pan ministra zdrowia do Salomona. Ja bym powiedziała, że w swoim zachowaniu jest bardziej jak Piłat - co prawda umył swoje ręce, ale Jezusa na śmierć skazał. I podobnie zachowuje się Łukasz Szumowski – powiedziała w "Kawie na ławę" posłanka.

Koronawirus w Polsce. PO uderza w ministra zdrowia

Jak dodają: – Można powiedzieć, że pan minister Szumowski zastąpił własną etykę zawodową i sumienie rozkazami Jarosława Kaczyńskiego. Zajmuje się interesem Nowogrodzkiej. My od ministra Szumowskiego oczekujemy, że będzie się zajmował bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. A to, co powiedział w piątek, nie ma z tym nic wspólnego.

Szymon Hołownia na konferencji prasowej dodał: – To szantaż moralny. To, co powiedział minister Szumowski, to nie wypowiedź lekarza, to niestety wypowiedź wyłącznie polityka.