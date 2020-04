Koronawirus w Polsce. Porozumienie Chirurgiczne krytykuje ministra Łukasza Szumowskiego

Minister zdrowia w krótkim oświadczeniu dla mediów w piątek (szczegóły TUTAJ ) zaznaczył, że jeśli nie będzie zgody całej klasy politycznej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich w roku 2022, to najbezpieczniejszą dziś formą są wybory korespondencyjne – forsowane przez PiS, a przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego.

To nie spodobało się ani środowisku lekarskiemu, ani opozycji.

Koronawirus w Polsce. PO uderza w ministra zdrowia

Jak dodał, piątkowa rekomendacja Szumowskiego to była "polityczna wrzutka, a nie rekomendacja lekarza". – Minister Szumowski jest kolejnym ministrem, który nie zajmuje się walką z koronawirusem, tylko wyborami – uważają politycy PO.

– Szumowski wpisał się w stu procentach w scenariusz, który napisał Kaczyński. Pan minister jest kolejnym politykiem PiS, który buduje fałszywą alternatywę, która jest bardzo po myśli Kaczyńskiego. Albo wybory teraz, natychmiast, albo wybory za dwa lata. To jest alternatywa zła, polityczna – przekonują politycy Koalicji Obywatelskiej.

Jak dodają: – Można powiedzieć, że pan minister Szumowski zastąpił własną etykę zawodową i sumienie rozkazami Jarosława Kaczyńskiego. Zajmuje się interesem Nowogrodzkiej. My od ministra Szumowskiego oczekujemy, że będzie się zajmował bezpieczeństwem zdrowotnym Polaków. A to, co powiedział w piątek, nie ma z tym nic wspólnego.