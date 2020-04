Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Minister zdrowia Łukasz Szumowski pod presją Pałacu i Nowogrodzkiej

Ale rozwój epidemii – co odnotował dziennikarz Piotr Pacewicz analizujący wypowiedzi prof. Łukasza Szumowskiego z ostatnich tygodni – postępuje dotąd wolniej niż zapowiadano. Dochodzenie do szczytu zakażeń najprawdopodobniej potrwa dłużej.

Z szacunków resortu wynika, że prawdopodobnie do 10 maja – pierwotnego terminu pierwszej tury – epidemia w Polsce nie wyhamuje na tyle (albo wcale), by móc przeprowadzić w sposób bezpieczny wybory prezydenckie. A tego chce właśnie kierownictwo PiS i sam prezydent.

Andrzej Duda mówił kilka dni temu podczas livechata z internautami, że "jeżeli są warunki, by iść normalnie do sklepu, to są też warunki do tego, by pójść do lokalu wyborczego i zagłosować". Według urzędującej głowy państwa, wybory mogą odbyć się 10 maja.