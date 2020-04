Koronawirus w Polsce i rewolucja w Kodeksie wyborczym. Senat szykuje "tamę" dla Kaczyńskiego

Opozycja zamierza zahamować forsowane przez PiS zmiany w Kodeksie wyborczym zakładające powszechne głosowanie korespondencyjne oraz zorganizowanie komisji wyborczych przez wojsko i służby – wynika z rozmów WP. Kluczową rolę w tym procesie odegra Senat. Chyba że PiS samo wycofa się z własnych pomysłów – bo uzna, że na ich wprowadzenie i tak nie ma szans.

– Będziemy działać w ramach ustawowych terminów – mówi Wirtualnej Polsce enigmatycznie polityk PO bliski marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu.

Mówiąc wprost: rozmówca WP sugeruje, iż izba wyższa – w której większość ma PO, Lewica i PSL – będzie maksymalnie przeciągać "prace" nad zmianami w Kodeksie wyborczym forsowanym przez partię rządzącą w Sejmie. Ten ma się zebrać 3 kwietnia.

Koronawirus w Polsce. Kodeks Kaczyńskiego z hamulcem Senatu

Ale po kolei: w ostatni dzień marca, wieczorem, posłowie PiS nieoczekiwanie złożyli w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich. Zgodnie z nim uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w stanie epidemii – a taki stan mamy obecnie dzisiaj – przysługuje wszystkim wyborcom.

Zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego będzie można – wedle projektu PiS – do 15 dnia poprzedzającego dzień wyborów, co konkretnie oznacza 25 kwietnia br.

Aby zaistniała formalna możliwość objęcia wszystkich wyborców prawem do głosowania korespondencyjnego – co zauważył były polityk PiS Ludwik Dorn – ustawa musiałaby zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 24 kwietnia. Sejm – większością PiS – nie będzie miał problemu z jej uchwaleniem.

Problemem staje się jednak Senat, gdzie PiS ma mniejszość.

Izba wyższa formalnie ma 30 dni – licząc od dnia otrzymania ustawy – na prace nad projektem ustawy uchwalonym przez PiS w Sejmie.

Jeżeli marszałek Senatu z PO Tomasz Grodzki przetrzyma w Senacie forsowaną przez PiS ustawę na po 25 kwietnia – a wedle informacji WP tak się właśnie stanie – to nie będzie możliwości powszechnego głosowania korespondencyjnego w wyborach 10 maja. Bo będzie za późno na wprowadzenie tak ogromnych zmian w sposobie wyboru prezydenta przez miliony polskich obywateli. Zwłaszcza w obliczu śmiertelnej pandemii.

Nowe przepisy forsowane przez PiS po prostu nie będą mogły obowiązywać 10 maja. Głosowanie korespondencyjne weszłoby bowiem w życie w okolicach 4-5 maja, czyli na 5 dni przed wyborami. To oznacza ogromne problemy przy rejestrowaniu chętnych do głosowania w ten sposób i dostarczaniu im pakietów wyborczych.

Koronawirus w Polsce. Kodeksowa koza PiS

O tym powie sam marszałek Senatu w specjalnym orędziu planowanym na sobotę 4 kwietnia. Prof. Tomasz Grodzki już zresztą zabrał głos w tej sprawie. "W dniu, w którym Sejm odrzuca nasze poprawki o powszechnych testach na koronawirusa, o dodatkach dla służby zdrowia i pomocy dla przedsiębiorców, ponowne wrzucanie tematu zmian w prawie wyborczym i oczekiwanie od Senatu, że będzie maszynką do głosowania, jest po prostu lekceważące – napisał polityk PO na Twitterze.

Efekt? Decyzją Grodzkiego i senackiej większości projekt ustawy PiS zostanie w Senacie "zamrożony". Chyba że wcześniej PiS samo wycofa złożony przez siebie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Taki scenariusz – według naszych rozmów w obozie władzy – wcale nie jest wykluczony.

Zakłada go także opozycja.

– To metoda wprowadzania "kozy" i wyprowadzania jej. Stara, znana, metoda polityczna, która ma na celu odsunięcie uwagi opinii publicznej od sytuacji, w której rząd sobie nie radzi z walką z koronawirusem – uważa wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL zapewnia, że jest "całkowicie za głosowaniem korespondencyjnym oraz internetowym, ale nie na tydzień przed wyborami".

Zgorzelski tłumaczy problem, przed którym stanie obóz władzy: – Pierwszy możliwy termin, kiedy rozporządzenie i ustawa [o Kodeksie wyborczym] mogłyby wejść w życie, to 5 maja. Mówimy zatem o czymś, co się nie wydarzy. My nie zagłosujemy za tymi zmianami nie z tego powodu, że to złe głosowanie, tylko dlatego, że to jest zrobione w skandaliczny sposób.

Jaka jest zatem propozycja PSL? – Wybory przesuwamy o rok i wtedy siadamy do rozmowy o głosowaniu korespondencyjnym i przez Internet. Bo dziś PiS dramatycznie chce przeprowadzić wybory10 , po trupach, narażając zdrowie i życie Polaków.

Podobne zdanie ma szef PO. – Dziś każdy, kto chce przeprowadzić wybory 10 maja, będzie miał krew na rękach i gra zdrowiem i życiem Polaków. I to trzeba wyraźnie podkreślać. Tylko osoba albo niezrównoważona albo wyjątkowo cyniczna może dążyć do tego, by 10 maja były wybory w Polsce – stwierdził Borys Budka w TVN24.

Za nim analogiczny przekaz powtarza inny polityk Platformy, Cezary Tomczyk: – Tylko psychopata zrobi 10 maja wybory – twierdzi w rozmowie z WP poseł największej partii opozycyjnej.

Komentarze publicystów

Działania PiS negatywnie oceniają komentatorzy, w tym Marcin Makowski z "Do Rzeczy" i Wirtualnej Polski: