Wybory prezydenckie 2020. Tomasz Grodzki odpowiada marszałek Sejmu. "Po prostu lekceważące"

- Chciałabym również zaapelować do Marszałka Senatu, aby izba wyższa również poważnie i odpowiedzialnie podeszła do tego zadania. Apeluję o sprawne procedowanie tej ustawy w Senacie, bowiem od uchwalenia jej w Sejmie pozostanie dosłownie kilka dni, aby prezydent mógł podpisać te zmiany i by mogły one działać - powiedziała Witek.