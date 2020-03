Koronawirus w Polsce. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia. "Jesteśmy na wojnie"

Prof. Gut dodaje, że to, jak długo będą obowiązywały nowe obostrzenia zależy od tego, jak poważnie potraktują je ludzie. - Jeżeli się zastosują, szybciej opanujemy sytuację. Jeżeli się nie zastosują, będą następne zakazy. Schematy wypracowano na Dalekim Wschodzie - mówi epidemiolog , nawiązując do rygorystycznych zasad stosowanych w Chinach czy Korei Południowej.

- To jest wojna, wojny nie toczy się metodami demokratycznymi. Reakcje dostosowuje się do tego, co jest. Mamy sytuację, która wynika określonych reakcji - przekonuje naukowiec. Jak podkreśla, święta wielkanocne będą kluczowym testem dla społeczeństwa. - W ciągu dwóch tygodni będziemy wiedzieli, czy to działa. Będą święta, zobaczymy, jak zareagują ludzie społeczeństwo - mówi prof. Gut w kontekście nowych obostrzeń.

Czy nowy rygor ma za zadanie "kupić czas" państwu, niezbędny na doposażenie służby zdrowia? - To jest proces niezależny. To jest działanie, które ma na celu epiedemiologiczne akcje przerywania, zabezpieczenie personelu, zabezpieczenie działań. Drugie działanie to relacja ze społeczeństwem. Większość ludzi to ludzie zdrowi, którzy są potencjalnymi kandydatami do zakażenia i obciążenia systemu - wyjaśnia prof. Gut.