Pilna narada w PiS. Kaczyński wezwał kierownictwo partii

We wtorek wieczorem PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich. Zgodnie z nim uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w stanie epidemii – a taki stan mamy obecnie dzisiaj – przysługuje wszystkim wyborcom.

Zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego będzie można – wedle projektu PiS – do 15. dnia poprzedzającego dzień wyborów, co konkretnie oznacza 25 kwietnia br.

Aby zaistniała formalna możliwość objęcia wszystkich wyborców prawem do głosowania korespondencyjnego – co zauważył były polityk PiS Ludwik Dorn – ustawa musiałaby zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw najpóźniej do 24 kwietnia. Sejm – większością PiS – nie będzie miał problemu (chyba że w dniu głosowań zbuntuje się Porozumienie Gowina) z jej uchwaleniem.