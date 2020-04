Koronawirus. Ponad milion przypadków zakażeń SARS-CoV-2 na całym świecie

Krajem z najgorszą sytuacją epidemiczną są Stany Zjednoczone. Liczba zakażonych za Oceanem powoli zbliża się do 250 tys. osób - i pod tym względem to aż 4-krotnie wyższa liczby niż Chiny. Przypadki potwierdzane testami laboratoryjnymi rosną w bardzo szybkim tempie - tylko w ciągu ostatniej dobry zantowano ich ponad 20 tys. W USA do czwartkowego wieczór zmarło 5620 osób.