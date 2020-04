Koronawirus. Amerykański wywiad: Chiny zaniżyły dane dotyczące zakażeń SARS-CoV-2

Do 3 osób, które miały zapoznać się z tajnym dokumentem, dotarła redakcja Bloomberga. Wszyscy urzędnicy odmówili przekazania szczegółowych informacji w sprawie ustaleń wywiadu. Wiadomo jedynie, że Amerykanie uważają, że przedstawione przed Chiny dane są niekompletne: liczby dotyczące zakażeń i ofiar mają być fałszywe. Dokument miał zostać dostarczony na Pennsylvania Avenue 1600 w zeszłym tygodniu.

Oliwy do ognia dolał amerykański prezydent. Donald Trump wielokrotnie nazywał koronawirusa "chińskim wirusem". Republikanin stwierdził też, że jego wypowiedź nie jest "rasistowska", a Pekin miał czas, aby zapobiec pandemii. - Byłoby znacznie lepiej, gdybyśmy wiedzieli o zagrożeniu kilka miesięcy wcześniej - dodawał.

W reakcji na jego słowa Chiny oskarżyły USA o pandemię oraz to, że "pacjent zero" pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Sam Donald Trump zmienił swoją retorykę. Niecałe dwa miesiące wcześniej Republikanin chwalił reakcję Chin na koronawirusa. Mówił, że ten kraj ciężko pracuje, by powstrzymać wirusa i napisał na Twitterze, że Stany Zjednoczone doceniają ich wysiłki oraz przejrzystość tej sprawie.