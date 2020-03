Koronawirus. Donald Trump krytykuje przedłużanie kwarantanny. "Ta kuracja jest gorsza niż problem"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w najnowszym wywiadzie udzielonym telewizji Fox News wypowiedział się na temat trwającej na świecie epidemii koronawirusa. – W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem – stwierdził amerykański przywódca komentując restrykcje wprowadzane przez władze stanowe w USA.

Donald Trump porównał koronawirusa do epidemii grypy. Przekonywał przy tym, że o wiele więcej osób ginie w ciągu roku w wypadkach samochodowych.

– Każdego roku tysiące ludzi umiera z powodu grypy i nie bijemy wtedy na alarm. Znacznie więcej ludzi ginie w wypadkach samochodowych, a jakoś nie dzwonimy do koncernów i nie prosimy, by przestali produkować auta – powiedział prezydent USA.

Według amerykańskiego przywódcy kluczem do zwycięstwa w walce z koronawirusem jest „powrót do normalności”.

– Musimy wrócić do pracy i do normalnego życia. Chciałby, aby stało się to już po świętach wielkanocnych. W tym przypadku kuracja jest gorsza niż sam problem. Powtarzam jeszcze raz: więcej ludzi umrze, jeśli wyrazimy zgodę na to, co się dzieję, na kontynuowanie tej kwarantanny – stwierdził Trump w rozmowie z Fox News.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał także, że obawia się liczby samobójstw spowodowanych utratą pracy przez obywateli USA. Donald Trump podkreślił również, że przedłużająca się kwarantanna spowoduje gigantyczne szkody w amerykańskiej gospodarce.

– Ameryka szybko wróci do pracy. O wiele szybciej, niż za trzy czy cztery miesiące, jak to niektórzy sugerują. Nie możemy dopuścić, by lekarstwo było gorsze od choroby – zapowiedział prezydent USA.

Koronawirus w Polsce i na świecie. WHO apeluje o przeprowadzanie testów

- Liczba zgłoszonych przypadków zakażeń koronawirusem przekroczyła już 300 tysięcy. Od pierwszego zgłoszonego przypadku do wzrostu liczby zakażonych do 100 tysięcy minęło 67 dni. Wzrost o kolejne 100 tys. przypadków nastąpił po 11 dniach. Następne 100 tysięcy nowych przypadków pojawiło się po zaledwie 4 dniach - stwierdził szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.