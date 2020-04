Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski komentuje medialne doniesienia o naciskach ws. wyborów

Koronawirus w Polsce. W przestrzeni publicznej pojawiły się doniesienia o tym, że Łukasz Szumowski jest pod presją Pałacu Prezydenckiego i Nowogrodzkiej ws. wyborów prezydenckich. Minister Zdrowia odniósł się do tych informacji.

Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski w Polsat News przyznał, że czyta w mediach doniesienia na swój temat. - Moja popularność wzrosła - żartował. Zapewnił jednocześnie, że choć regularnie spotyka się z prezesem PiS i premierem, wbrew informacjom krążącym w przestrzeni publicznej, nikt na niego nie naciskał w sprawie wyborów prezydenckich. - Jedyne, o czym dyskutuję, to sprawy merytoryczne, związane z epidemią - zaznaczył.

Zaznaczył, że rekomendację ws. wyborów przekaże po połowie kwietnia. Pytany o to, czy głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne, odpowiedział, że jest lepsze, bezpieczniejsze, bo ogranicza kontakty międzyludzkie. - Medycznie głosowanie korespondencyjne jest zasadne - podkreślił.

Jak osoby na kwarantannie będą głosować? - Już teraz wysyłają przesyłki np. z wymazami - zwrócił uwagę Szumowski. Czy po świętach Wielkanocnych jest możliwa zmniejszenie restrykcji? - Stoimy naprawdę na brzytwie. To taniec na brzytwie. Jeżeli państwo się zapadnie, nie będzie miało pieniędzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to więcej osób, niż na koronawirusa. Z drugiej strony nie możemy pozwolić sobie na całkowite uwolnienie tych rygorów, bo będziemy mieli armagedon i trudne decyzje zrzucone na barki medyków: kogo ratować, a kogo nie - odpowiedział.

Jak donosi Onet, szef resortu zdrowia poinformował premiera Mateusza Morawieckiego, że jeśli PiS zdecyduje się na przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja, to on poda się do dymisji. Wirtualna Polska informowała wcześniej, że Szumowski jest pod dużą presją Pałacu Prezydenckiego i Nowogrodzkiej.

Koronawirus w Polsce. Spór o wybory

Przypomnijmy, że politycy Porozumienia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, oficjalnie opowiadają się za przełożeniem wyborów. Co więcej, według informacji WP, partia grozi opuszczeniem koalicji Zjednoczonej Prawicy. PiS i Solidarna Polska na czele z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą prą jednak do wyborów. Według ustaleń Onetu, "co najmniej kilku posłów partii Jarosława Gowina jest gotowych poprzeć proponowane przez PiS głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 10 maja".

Początkowo, ku zaskoczeniu opozycji, Sejm głosował nad zmianą Kodeksu wyborczego, która zakładała głosowanie korespondencyjne jedynie przez osoby na kwarantannie i powyżej 60. roku życia. Senat się na to nie zgodził. Swój sprzeciw wyrazili też samorządowcy. Wicepremier Jacek Sasin zaznaczył jednak, że wybory będą mogły się odbyć z pominięciem samorządów. Później PiS wyszedł z pomysłem, by korespondencyjnie głosowali wszyscy.

Źródło: Polsat News