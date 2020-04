Koronawirus w Polsce i wybory prezydenckie. Porozumienie Jarosława Gowina przeciwko wyborom prezydenckim 10 maja

Twarde weto stawia jednak dziś Porozumienie Jarosława Gowina. – Fundamentalnie nie zgadzamy się na wybory prezydenckie 10 maja – mówią nam politycy tej partii. I twierdzą nieoficjalnie, że jeśli Jarosław Kaczyński na siłę forsować będzie to rozwiązanie, to Porozumienie opuści rząd.

Krytyka ze strony PiS

– Jarosław Gowin jest w rządzie. Natomiast słyszałem, że zapowiadał, że będzie chciał z tego rządu wyjść. Słyszałem coś takiego, że jeżeli będziemy chcieli jako PiS, większość parlamentarna, przeprowadzić wybory prezydenckie w terminie konstytucyjnym, to że być może do takich decyzji dojdzie. Mam nadzieję, że nie – mówił wicepremier Sasin w RMF FM. Potem za swoją wypowiedź kolegę z rządu przeprosił.

Dzień wcześniej polityk PiS również krytycznie odnosił się do koalicjanta PiS: – Jeśli rzeczywiście jest tak, że w Porozumieniu jest przekonanie, że to jest moment w tej chwili, żeby rozgrywać jakąś polityczną grę, to ja mówię bardzo wyraźnie. Nie jest to moment do tego, żeby myśleć o zbijaniu politycznego kapitału, czyli myśleć o tym, żeby w jakiś sposób podnosić znaczenie swojej partii czy swojego ugrupowania. Dzisiaj jest moment na to, żeby odłożyć na bok tego typu ambicje polityczne, odłożyć na bok wojnę, walkę polityczną, polityczne kalkulacje – stwierdził minister Sasin w radiowej "Trójce".