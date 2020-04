Koronawirus. Brytyjskie media: Boris Johnson szykuje się do pracy

O powrocie Borisa Johnsona do pracy już w poniedziałek poinformował "The Daily Telegraph". Według ustaleń gazety, zmiana wynika z jego lepszego samopoczucia po przebytej infekcji SARS-COV-2, ale również z konieczności działań podczas pandemii. W brytyjskim rządzie nie ma bowiem zgody, co do dalszych decyzji w sprawie ograniczeń i ich dalszego utrzymywania. Downing Street oficjalnie zaznacza, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, a najważniejsze będą opinie lekarzy.