Koniec poszukiwań 32-letniego Dariusza. Jego ciało wyłowiono z Odry

W niedzielę wyłowiono z Odry ciało 32-letniego Dariusza G. Mężczyzna zaginął 26 marca we Wrocławiu. Od tego czasu poszukiwała go policja, strażacy i specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. 32-latek pozostawił żonę i dwójkę małych dzieci.

Dariusz G. z rodziną mieszkają w Kaliszu. Mężczyźnie pół roku temu urodziło się drugie dziecko. 32-latek przyjechał do Wrocławia do pracy, jest informatykiem. Feralnego wieczora był na spotkaniu z kolegami przy wrocławskim Rynku. Mężczyźni odwiedzili kilka lokali, m.in. Bierhalle, Schody Donikąd oraz kluby w Pasażu Niepolda. Około godz. 22.30 wysłał do żony SMS, że wraca do wynajmowanego mieszkania i życzył jej dobrej nocy.