Polski narciarz zmarł po wypadku na stoku w Austrii

51-letni narciarz z Polski zmarł w szpitalu w Innsbrucku z powodu obrażeń odniesionych w wypadku na stoku.

Do wypadku doszło w sobotę w dolinie Zillertal. To popularny ośrodek narciarski w Tyrolu. Narciarz został przewieziony do szpitala uniwersyteckiego w Innsbrucku z obrażeniami zagrażającymi jego życiu. Nie udało się go uratować - podaje tvp.info za PAP.