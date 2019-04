Trwają poszukiwania Dariusza Górala. Zaginął we Wrocławiu

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Szukamy i Ratujemy" rozpoczęła w środę wieczorem sprawdzanie fosy u zbiegu ulic Świdnickiej i Podwala. Tutaj urwał się trop po Dariuszu Góralu. Mężczyzna zaginął 26 marca.

Najpierw we wtorek do poszukiwań Dariusza Górala użyto trzech psów. Zwierzęta szły mniej więcej tą samą trasą i wszystkie zgubiły trop w tej samej okolicy - przy fosie u zbiegu ulic świdnickiej i Podwala - informuje gazetawroclawska.pl.

Jak zaginął Dariusz Góral?

Dariusz Góral z rodziną mieszkają w Kaliszu. Mężczyzna przyjechał do Wrocławia do pracy, jest informatykiem. Feralnego wieczora był na spotkaniu z kolegami. Około godz. 22.30 wysłał do żony SMS, że wraca do domu.