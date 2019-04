Wrocław. Zaginął Dariusz Góral. Dramatyczny apel żony

32-letni Dariusz Góral po raz ostatni był widziany 26 marca w okolicach wrocławskiego rynku. Mężczyzny poszukuje policja oraz rodzina. "Błagam was! Czeka na niego dwójka naszych dzieci" - prosi o pomoc Karolina, żona zaginionego.

Dariusz Góral zaginął po służbowym spotkaniu, które odbyło się 26 marca. 32-latek wraz z kilkoma kolegami był we wrocławskich barach: Schody do Nikąd, Bierhalle i klubach w Pasażu Niepolda. Około godziny 23 pożegnał się ze znajomymi na Placu Solnym, skąd udał się na pieszo do znajdującego się 2,5 kilometra dalej mieszkania. Ostatniego SMS-a do żony wysłał pół godziny wcześniej.