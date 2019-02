Ciało wyłowione z rzeki. Rodzina potwierdziła: to 29-letni Michał W.

Nie ma już wątpliwości, że ciało wyłowione kilka dni temu z Prosny w Kaliszu to poszukiwany od stycznia Michał W. z Kościelnej Wsi. W czwartek zwłoki 29-latka rozpoznała rodzina. Prokuratura nie zamknęła jednak śledztwa.

Rodzina bez żadnych wątpliwości rozpoznała, że to ciało ich bliskiego, 29-letniego Michała W. z Kościelnej Wsi - informuje portal faktykaliskie.pl. Policja od początku podejrzewała, że może to być poszukiwany od stycznia mężczyzna. Przy zwłokach znaleziono należące do niego przedmioty: numerek do szatni lokalu, w którym przebywał przed zaginięciem, telefon komórkowy oraz papierośnicę.