Kolejny atak na lotnisko w Rosji? "Wybuchy w Kursku"

Rosjanie milczą. Mnożą się teorie

Rosyjskie władze nie informują o eksplozjach. Nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, by doszło do jakiegokolwiek incydentu bądź wybuchu. Strona ukraińska też nie potwierdza wiadomości o wybuchach lub ataku. Mnożą się za to nieoficjalne teorie.