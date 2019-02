Koalicja Europejska odpowiada PiS. Przedstawiła swoje jedynki

KE ogłosiła kandydatów, którzy powalczą o miejsce w Parlamencie Europejskim. Pierwszą pozycję na liście we Wrocławiu zajmie Janina Ochojska. W Łodzi, Katowicach i Warszawie jedynkę dostali byli premierzy. Wciąż jest kilka znaków zapytania.

Pierwsze miejsce na listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zajmie Janina Ochojska - podają Fakty TVN. To założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Informację potwierdził na Twitterze Bogdan Zdrojewski, na którego czeka druga pozycja.