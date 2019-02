Koalicja Europejska staje się faktem. Liderzy złożyli podpisy

Szefowie PO, PSL, SLD i Zielonych podpisali deklarację przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele tych partii wystartują w maju ze wspólnej listy. Jako pierwszy podpis na dokumencie złożył Grzegorz Schetyna.

- Jej organizacja rejestruje się obecnie jako partia. Mam nadzieję, że po dopełnieniu formalności dołączą do nas - powiedział o Inicjatywie Polskiej. Szef PO porównał nadchodzące wybory europarlamentarne do tych z 4 czerwca 1989 roku, kiedy koalicja różnych formacji politycznych "zmieniła Polskę". Schetyna odniósł się też do sobotniej konwencji PiS.