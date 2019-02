PSL chce iść z Koalicją Europejską w wyborach do Senatu

PSL ogłosiło w sobotę po południu, że w eurowyborach dołączają do Koalicji Europejskiej. Kilka godzin później lider ludowców zdradził, że chciałby również wspólnej listy opozycji w wyborach do Senatu.

Dopytywany, czy to oznacza, że Koalicja Europejska pójdzie razem w wyborach do Senatu, odpowiedział, że "to już za dużo powiedziane, bo to trzeba wszystko dogadać".