"Sprzedaliśmy się Schetynie. Włodek upokorzony". SLD idzie do wyborów z PO

Władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydowały o dołączeniu do tzw. Koalicji Europejskiej. Działacze SLD nie akceptują tej decyzji.

- Sprzedajemy szyld za g...o. Daliśmy du...y. Za miejsca w Brukseli dla osób, które się od nas odcięły i od dawna mają nas w du...e. Nic nie mamy z tego pseudosojuszu - słyszymy z SLD.

Szyld za bezcen

Działacz partii: - I co z tego? Nawet Boguś Liberadzki, człowiek w Brukseli od lat, będzie się bił o miejsce na liście z Bartoszem Arłukowiczem. Co to jest za sojusz, k...a?