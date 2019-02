PO o konwencji PiS: "Tworzy się koalicja antyeuropejska"

PiS przedstawiło Polakom w sobotę pięć nowych obietnic wyborczych. - To pełzające wychodzenie Polski z Unii Europejskiej - komentuje Sławomi Neumann z PO.

– Dzisiaj też zobaczyliśmy, że tworzy się koalicja antyeuropejska, koalicja skupiona wokół PiS, które nie ukrywa i pokazuje, że ten Polexit, który proponują Polakom, to pełzające wychodzenie Polski z UE, proponuje najpierw rząd Beaty Szydło, a teraz rząd Mateusza Morawieckiego, to jest to, co mają w głowach w koalicji PiS - powiedział.