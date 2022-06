Kierowca limuzyny Kaczyńskiego złamał przepisy w centrum Warszawy

Tak kierowcy Kaczyńskiego "przestrzegają" przepisów. Przejazd na czerwonym świetle

"Fakt" przypomina, że całkiem niedawno to PiS przeforsowała radykalne podwyżki kar za łamanie przepisów ruchu drogowego. Nowe przepisy weszły w życie w styczniu 2022 r. Znacząco wzrosły mandaty karne, zmodyfikowano także system nakładania punktów karnych. W tym przypadku należy wspomnieć, że za wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości 500 złotych. W szczególnych sytuacjach dotyczących naruszenia obowiązujących przepisów może to być nawet 30 tys. zł., po wcześniejszym skierowaniu sprawy do organów sprawiedliwości.