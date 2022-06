Kaczyński odszedł z rządu. "Dziś mam inne zadania"

O swoim odejściu z rządu prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował we wtorek rano za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej. – Nie jestem już w rządzie. Wniosek o odwołanie już złożyłem do premiera i został on przyjęty. O ile mi wiadomo, to prezydent też go podpisał – poinformował były wicepremier.