Jarosław Kaczyński odszedł z rządu Mateusza Morawieckiego. Jest następca

Wicepremier, szef Komitetu ds. bezpieczeństwa był pytany w najnowszym wywiadzie czy już podjął decyzję, kiedy opuści Radę Ministrów. - Już w tej chwili nie jestem w rządzie. Wniosek o odwołanie już złożyłem do premiera i został on przyjęty. O ile mi wiadomo, to prezydent też go podpisał - oświadczył Kaczyński.