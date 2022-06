Dudzie nic nie powiedzieli? PiS odpowiada

W piątek szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił w rozmowie z polskatimes.pl, że ustawa w sprawie przeniesienia wyborów samorządowych jest już gotowa i niedługo trafi do Sejmu, zapewne jako projekt poselski. Terlecki ocenił, że projekt nie powinien budzić kontrowersji wśród ugrupowań parlamentarnych. W poniedziałek z kolei premier Mateusz Morawiecki, pytany o przesunięcie wyborów samorządowych, powiedział: - Nie ma jeszcze żadnych decyzji co do kształtu ustawy, ani nawet co do tego, czy tę ustawę będziemy kierować do Sejmu. Najpierw pogląd w tej kwestii wykrystalizuje się w ramach Zjednoczonej Prawicy - zaznaczył.